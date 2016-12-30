ФСО "Динамо" определило 10 лучших спортсменов 2016 года

Общество «Динамо» Украины определило десятку лучших спортсменов по олимпийским и неолимпийским видам спорта по личным результатам главных соревнований 2016 года.

Из летних олимпийских видов спорта в число лидеров вошли:Любовь Басова (велоспорт, трек), Богдан Бондаренко (легкая атлетика), Дарья Зевина (плавание), Алина Комащук (фехтование), Сергей Кулиш (пулевая стрельба), Александр Пелешенко (тяжелая атлетика), Анна Ризатдинова (художественная гимнастика), Павел Тимощенко (современное пятиборье), Ольга Харлан (фехтование), Дмитрий Янчук (гребля на байдарках и каноэ).

По неолимпийским видам спорта лидерами стали: Виталий Бакай (казацкий поединок), Михаил Буланый (пауэрлифтинг), Олег Коломиец (гиревой спорт), Павел Кущ (комбат Дзю-Дзюцу), Марина Максименко (сумо), Александр Науменко (фунакоши шотокан каратэ), Федор Репков (комбат Дзю-Дзюцу), Екатерина Свекольникова (казацкой поединок), Анна Ушенина (шахматы), Мария Шиленко (военно-спортивные многоборья).

На протяжении многих лет спортсмены-динамовцы являются лидерами по количеству олимпийских и других престижных наград в Украине. Так, на последних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейеро 7 из 11 медалей завоевали именно представители ФСО «Динамо».