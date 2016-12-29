Знаменитая теннисистка Иванович объявила о завершении карьеры

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович объявила об уходе из большого тенниса, сообщает BBC.

Иванович из-за травмы не выходила на корт с августа нынешнего года. В результате, минувший сезон сербка завершила на 63-й строке в рейтинге WTA, выиграв за год всего 15 матчей. Вместе с тем, в перерыве между выступлениями она вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера.

"Я могу играть только тогда, когда соответствую моим собственным высоким стандартам. Не могу больше находиться на этом уровне, так что настало время двигаться дальше", - заявила Иванович.

Напомним, в течение 12 лет карьеры сербская теннисистка выиграла 15 титулов, в том числе "Ролан Гаррос" в 2008 году. Тогда же Иванович на 12 недель возглавила рейтинг WTA.