Пидгрушная и Семенов заняли 9-е место в Рождественской гонке

В немецком Гельзенкирхене завершилась самая престижная коммерческая биатлонная "Рождественская гонка" (не входит в официальный календарь IBU), в которой украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов заняли 9-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинский дуэт сумел обогнать только дуэт из Канады.

Соревнования с участием десяти дуэтов - 20 биатлонистов, у украинцев не заладились с первого заезда. В массс-старте украинцы заняли 7-е место. В последующей затем гонке преследования, из-за многочисленных промахов Пидгрушная и Семенов не тольео не приблизились к лидерам, но и пропустили еще два дуэта вперед. Итоговое отставание нашего дуэта от победителей составило 1 минуту 20 секунд.

Гонку выиграл немецкий дуэт Ваннеса Хинц - Симон Шемпп, преодолевшие дистанцию за 33 минуты 11,4 секунды. Следом финишировал еще один дуэт из Германии Франциска Хильдебранд - Эрик Лессер (16,7 секунды отставания), на третьем месте россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков с 40,2 секунды отставания