Украинка обеспечила себе победу за тур до окончания турнира, став недосягаемой для соперниц, сообщает Zn.ua.

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Она набрала 9 очков в 11 партиях и опережает ближайшую соперницу россиянку Александру Костенюк на 1,5 очка.

Среди мужчин лидировавший перед последним игровым днем Иванчук в 11-м туре турнира проиграл россиянину Яну Непомнящему, который после этого захватил лидерство. Перед этим украинец обыграл Магнуса Карлсена. Сегодня норвежца одолел также Антон Коробов и лишил его шансов защитить титул чемпиона мира.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского гроссмейстера Анну Музычук с победой.

«Победа! Украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Самые теплые поздравления нашей шахматистке!», - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в ноябре украинские шахматисты обратились к Раде с просьбой принять национальную программу развития шахмат в Украине.