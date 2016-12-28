В Украине официально признали фрисби видом спорта

В Украине на государственном уровне признан новый вид спорта: спорт с летающим диском, более известный как фрисби. Соответствующий указ подписан Министром молодежи и спорта Украины 23 декабря 2016 года, сообщает ТСН Проспорт.

Данный спорт состоит из нескольких дисциплин: алтимат, диск-гольф, гатс, ДДЦ и др. Наиболее популярной и распространенной из них на сегодняшний день является алтимат: зрелищный и атлетичный командный вид спорта, который напоминает нечто среднее между американским футболом и баскетболом. В Украине в него начали играть еще в 1995 году, а сейчас насчитывается 15 клубов, которые находятся в крупнейших областных центрах страны.

"Признание спорта с летающим диском на государственном уровне - новый этап в развитии нашего сообщества. Мы шли к этому не один год. Нашему спорту не хватало детских и юношеских спортивных секций, которые воспитывали бы атлетов с юных лет и помогали ему распространяться по Украине. Колоссальные усилия активистов разбивались о сопротивление скептиков, противников всего нового и незнакомого. Наконец, это станет возможным, поскольку теперь мы не просто "странные любители побросать фрисби", а состоявшаяся Федерация, признанная в мировом сообществе, а сейчас - и в родной стране", - отметил глава Украинской Федерации Летающих Дисков Дмитрий Бабич.

На сегодняшний день спорт с летающим диском представлен в 87 странах мира. Он входит во Всемирные игры и признан Международным олимпийским комитетом. В 2017 году пройдет чемпионат мира по пляжному алтимату, на котором Украина будет представлена сборными в двух дивизионах: Open и Mix.