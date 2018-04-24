Лучшие из лучших: десять героев спортивного мира в 2016 году

2016-й год стал знаковым для всего мирового спорта. Мы уже писали о главных достижениях украинского спорта в олимпийском году – спортсменах, командах и событиях. Сегодня УНИАН фокусируется на главных звездах мирового спорта. Тех, кому больше всего аплодировали, тех кто собрал больше всего наград и тех, кто бил мировые рекорды и менял представления о гранях человеческих возможностей.

Уходящий год дал множество площадок для свершения новых рекордов. УНИАН представляет собственную десятку самых значимых лиц на мировой спортивной арене в 2016-м.

10. Стефен Карри (США, баскетбол)

Команда "Голден Стейт Уорриорс" в 2016 году хоть и не стала чемпионом НБА, но побила исторический рекорд "Чикаго Буллс" по количеству побед в регулярном чемпионате. В 82 матчах сезона "Воины" проиграли всего девять раз, и в этот период лицом команды был Стефен Карри, завоевавший титул самого ценного игрока сезона в НБА.

О таких, как Карри говорят, что они меняют саму суть игры - ранее в истории мирового баскетбола никогда не было исполнителя, который бы сочетал столь невероятный дрибблинг с еще более невероятным броском. В результате, в ключевых отрезках игр соперники стали обороняться против лидера "Голден Стейт" еще в середине площадки, ведь для 28-летнего защитника ничего не стоило поразить кольцо с 9-10 метров. Впрочем, даже сверхплотная защита помогала оппонентам Карри не так уж часто. На счету Стивена имеется целый ряд "клатч-шотов" - победных бросков с самой разной дистанции, но всегда с идеальной траекторией.

9. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Формула-1)

Минувший сезон Формулы-1 выдался довольно предсказуемым из-за доминирования "Мерседес" над другими участниками гоночной серии. Потому главным событием года в Ф-1 стало появление в составе топ-пилотов голландца Макса Ферстаппена. 19-летний гонщик начинал чемпионат в скромной команде "Торо Россо", но в начале сезона неожиданно перешел в "Ред Булл" и уже в своей первой гонке за австрийскую "конюшню" стал самым молодым победителем Гран-при в истории Формулы-1.

Из-за старта сезона в слабой команде Ферстаппен закончил год лишь на пятом месте, но до конца года успел еще шесть раз привезти свой болид к месту в тройке лучших. Кроме того, голландец запомнился не только результатами, но и своей манерой вождения автомобиля – ставшей пресной Формуле-1 как раз не хватало такого дерзкого, но одновременно талантливого гонщика, как Макс. В результате, нередко серии обгонов в исполнении молодого пилота "Ред Булл" становились самыми яркими событиями того или иного Гран-при. Собственно, именно поэтому сегодня эксперты уже не сомневаются, что Ферстаппена ожидает большое будущее в автогонках.

8. Энди Маррей (Великобритания, теннис)

В ноябре 2016 года Энди Маррей стал первым британцем, который возглавил мужской теннисный рейтинг ATP. Еще летом вряд ли кто-то ожидал, что 29-летнему шотландцу удастся сместить с теннисного трона серба Новака Джоковича, который был первым номером рейтинга более двух лет. Однако серия побед Маррея, в том числе триумфы на Уимблдоне и Олимпиаде, позволили ему подняться на новую для себя вершину. Более того, после этого, уже в статусе первой ракетки мира, Энди победил Джоковича в финале Итогового турнира года в Лондоне и, таким образом, закрепил свой успех.

Важно, что ранее Маррей несколько лет носил реноме неудачника. Ему еще с юношеского возраста пророчили великую карьеру в теннисе, но он никак не мог оправдать ожидания специалистов. Потому история шотландца еще и о том, как любовь к своей профессии и огромное усердие приводит к успеху тогда, когда этого никто не ждет.

7. Конор МакГрегор (Ирландия, MMA)

Ирландский король смешанных единоборств Конор Макгрегор в 2016-м стал чемпионом UFC в легкой весовой категории, но потерял аналогичный титул в полулегком весе. Однако оценивать его год лишь по спортивным выступлениям было бы неправильно, поскольку ирландец делает для себя и для MMA гораздо больше за пределами октагона.

Сегодня Макгрегор благодаря своему вызывающему поведению является лицом ММА. Он оскорбляет оппонентов, дает смелые прогнозы на свои бои, хватает на пресс-конференциях чужие чемпионские пояса - словом, рекламирует себя при первой удобной возможности. Такая работа над имиджем приносит свои плоды - теперь Макгрегор стал едва ли не главной звездой в мире единоборств. При этом, ирландец даже не исключает своего перехода из ММА в бокс - во всяком случае ради одного боя с легендарным Флойдом Мейвезером.

6. ЛеБрон Джеймс (США, баскетбол)

Лучший баскетболист современности ЛеБрон Джеймс начинал год откровенно плохо - его "Кливленд" лихорадило в регулярном чемпионате НБА, а сам форвард больше занимался интригами внутри клуба, чем улучшением собственной игры. В итоге, Джеймс добился увольнения главного тренера команды и множества упреков со стороны болельщиков - все-таки настоящий лидер не должен вести себя подобным образом.

Однако все изменилось весной, после наступления плей-офф. "Кливленд" постепенно преображался, а 31-летний ЛеБрон стал играть, как в лучшие годы, но с поправкой на приобретенную с годами баскетбольную мудрость. Накануне финальных матчей с "Голден Стейт" команда Джеймса не считалась фаворитом, а в течение противостояния проигрывала серию со счетом 1:3. Однако ЛеБрону и Ко удалось переломить ход противостояния, выиграть три встречи подряд и завоевать первый для "Кливленда" титул чемпиона НБА. Решающий блок-шот в серии, разумеется, поставил Джеймс, для которого это чемпионство стало самым важным в карьере.

5. Ларс Лагербек (Швеция, футбол)

Во время чемпионата Европы по футболу 2016 года сборная Исландии сделала все, чтобы мир узнал о маленькой стране, расположенной на острове в Атлантическом океане. Исландцы, которые до этого никогда не играли на крупных чемпионатах, смогли дойти до четвертьфинала Евро-2016, сенсационно выбив по пути к этому этапу сборную Англии.

В основном составе исландской сборной не было ни одной звезды футбола, а секрет ее успеха кроется в работе шведского главного тренера Ларса Лагербека, который в течение четырех лет формировал эту команду, придавая ей особый стиль игры. Такое отношение к делу и, конечно же, положительные результаты заставили исландцев полюбить футбол. В результате, на Евро-2016 во Франции приехали 10 процентов всего населения Исландии - они же стали свидетелями футбольного чуда, о котором еще много лет будут рассказывать своим детям или внукам.

4. Сидни Кросби (Канада, хоккей)

Уходящий год капитан "Питтсбург Пингвинс" и сборной Канады Сидни Кросби завершает в качестве лучшего хоккеиста планеты. В 2016-м форвард добился всего, что только возможно - сначала он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ, затем привел "Питтсбург" к победе в Кубке Стэнли, а осенью, несмотря на накопившуюся усталость, выглядел столько же эффективно на Кубке мира в Торонто. Здесь Кросби также стал победителем турнира, а заодно его лучшим бомбардиром и самым полезным игроком.

29-летний Кросби и ранее считался одной из больших хоккейных знаменитостей, но в 2016-м своей игрой он внес себя в список величайших спортсменов, кто когда-либо выходил на лед с клюшкой в руках.

3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол)

Криштиану Роналду продолжает успешную борьбу с Лионелем Месси за право считаться лучшим футболистом мира. В уходящем году форвард "Реала" и сборной Португалии выиграл оба ключевых международных трофея - Лигу чемпионов и Евро-2016. И пусть большую часть финального матча чемпионата Европы Роналду пропустил из-за травмы, его роль в общем триумфе Португалии переоценить невозможно - он был лидером команды во время матчей, во время тренировок и в раздевалке. Собственно, именно высокие требования Роналду к партнерам позволили скромной команде делать шаг за шагом, чтобы прийти к историческому успеху.

А уже после Евро-2016 Роналду вновь стал регулярно забивать в составе "Реала". Например, совсем недавно его хет-трик позволил мадридцам победить в финале Клубного чемпионата мира. Криштиану как лучший футболист года уже получил "Золотой мяч", а в ближайшее время должен стать победителем аналогичной премии от ФИФА.

2. Клаудио Раньери (Италия, футбол)

Чемпионство "Лестера" в английской Премьер-лиге стало, пожалуй, самой громкой спортивной сенсацией 2016 года. Что и говорить: накануне сезона 2015/16 на триумф "лис" в чемпионате Англии можно было поставить с коэффициентом 5000 - даже вероятность того, что Элвис Пресли жив, оценивалась выше. Однако скромный "Лестер" смог шокировать весь мировой футбол, оставив позади себя в турнирной таблице всех грандов - "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхем".

Главным творцом успеха "Лестера" стал итальянский тренер команды Клаудио Раньери. Ранее 65-летний специалист считался добротным тренером, которому постоянно не хватало класса, чтобы выиграть что-то стоящее со своими командами. Однако в "Лестере" у Раньери наконец все получилось. Итальянец не стал ломать наработки своего предшественника Найджела Пирсона, внес лишь несколько изменений в основной состав команды, но сумел выстроить в коллективе правильный микроклимат, без которого такой невероятный успех был бы невозможен.

В новом сезоне "Лестер" вновь опустился в нижнюю часть турнирной таблицы чемпионата Англии - туда, где команда и должна была находиться год назад согласно своему статусу. Тем не менее, в Лиге чемпионов "лисы" пока что выступают очень хорошо и, кто знает, возможно, Раньери со своей командой готовит для болельщиков новую футбольную сказку?

1. Майкл Фелпс (США, плавание)

Главным спортивным событием уходящего года стала Олимпиада в Рио-де-Жанейро, а ее главным героем - американец Майкл Фелпс. Для 31-летнего пловца Игры в Рио-де-Жанейро стали четвертыми и последними в карьере, но именно на них он окончательно закрепился в качестве одного из самых легендарных спортсменов в истории.

На Олимпиаде-2016 Фелпс пять раз поднимался на высшую ступень пьедестала, а в общей сложности в активе американца теперь имеется сразу 23 золотые медали - разумеется, это мировой рекорд.

Кроме того, американец заработал 13 медалей высшей пробы в индивидуальных олимпийских соревнованиях. Такой результат позволил ему побить рекорд древнегреческого легкоатлета Леонида Родосского, который добывал свои последние победы в 152 году до нашей эры! Феноменальное достижение феноменального Фелпса!

Алексей Игнатенко