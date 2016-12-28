В России наконец признали существование олимпийской допинговой программы

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелович призналась, что в России действительно существует государственная система поддержки допинга. Об этом она сказала в интервью The New York Times.

"Это был институциональный сговор", - сказала Анцелович, добавив, что высшее руководство страны в допинговой операции участия не принимало.

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов подтвердил эту информацию.

"С моей точки зрения как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок. Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются", - заявил Смирнов.

При этом юрист ОКР Виктор Березов, признавая существование допинговой программы в России, допускает, что аналогичные системы есть и в других ведущих странах мира, как Китае или Великобритании.

"WADA (Всемирному антидопинговому агентству) повезло с [Григорием] Родченковым (экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и главный информатор WADA - ред.). Возможно, в Китае, Лондоне и по всему миру происходят подобные вещи. Система сломана", - добавил Березов.

Напомним, в начале декабря независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена представила вторую часть доклада об использовании допинга российскими спортсменами. Согласно документу, РФ использовала "уникальную схему обмана", в которой участвовали больше тысячи спортсменов, а также чиновники и министерство спорта.