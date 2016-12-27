Иванчук и Музычук стали лидерами чемпионата мира по быстрым шахматам

В Дохе (Катар) завершился второй игровой день чемпионата мира по быстрым шахматам, по итогам которого лидером соревнований у мужчин стал Василий Иванчук, а у женщин - Анна Музычук, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету Иванчука 8 очков в 10 партиях.

Сегодня, в партиях 6-10 туров, наш шахматист одержал четыре победы при одной ничьей. Сегодня он обыграл россиянина Алексей Дреева, норвежца Магнуса Карлсена (действующего чемпиона мира в классической игре), сыграл вничью с соотечественником Антоном Коробовым, обыграл грузина Левона Панцулаю и Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана.

Читайте такжеИванчук сенсационно обыграл на чемпионате мира по быстрым шахматам КарлсенаВ данный момент на счету Иванчука 8 баллов. У Мамедьярова и Яна Непомнящего из России - по 7,5 очка и 2-3 места в таблице, еще семи гроссмейстеров, среди которых Коробов - по 7 баллов и 4-10 места в таблице.

В женском турнире у Музычук после 8 туров 7 очков. У Александры Костенюк, Екатерины Лагно (обе - Россия) и Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана по 5,5 балла и 2-4 места.

Сегодня украинка сыграла вничью с соотечественницей Инной Гаопненко и Лагно, выиграла у Наны Дзагнидзе из Грузии и Алины Кашлинской из России.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Дохе с 25 по 28 декабря, 29-30 декабря состоится турнир по блицу.