Долгополов: Постараюсь завершить новый сезон в районе 20-го места

Украинский теннисист Александр Долгополов поделился своими планами на следующий теннисный сезон. Слова спортсмена приводит "Комсомольская правда в Украине".

"На самом деле все мои очки заработаны до мая, их нужно защитить, чтобы не вылететь из Топ-100 (рейтинга ATP - ред.). Так что задача — начать год как можно лучше и остаться до июня хотя бы на уровне 50-70-го места.

После этого у меня вообще нет очков к защите, и постараюсь завершить сезон в районе 20-го места, чтобы к 2018-му году был хороший задел для следующего толчка", - сказал 28-летний теннисист.

Новый сезон Александр Долгополов начнет в Брисбене, а затем выступит в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина поставила перед собой цель попасть по итогам 2017 года в Топ-10 рейтинга WTA.