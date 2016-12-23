МОК открыл дисциплинарное производство против 28 российских участников Игр в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарное производство в отношении 28 спортсменов сборной России, которые участвовали в Олимпийских играх в Сочи, сообщается на сайте МОК.

В комитете особо подчеркнули, что дела открыты не из-за положительных допинг-проб, а из-за манипуляций с пробами.

В докладе Независимой комиссии ВАДА под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, на который ссылается МОК, отмечается что было изучено 98 проб, из которых в 28 были обнаружены признаки манипуляции. Эти пробы уже отправлены на повторный анализ.

Читайте такжеCборная России избежала дисквалификации с международных соревнований по биатлону"МОК выйдет за рамки доклада Макларена и повторно проведет анализ всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Сочи-2014 и Лондоне-2012", - сказал Бах.

При этом имена российских спортсменов не называются.

"На данный момент мы не можем открыть детали (в том числе, имена спортсменов), поскольку идет разбирательство", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Международная федерация лыжных видов спорта временно отстранила от соревнований шесть спортсменов РФ.