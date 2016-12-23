Шесть лыжников РФ отстранили от соревнований из-за допинга

Шесть лыжников ссборной России временно отстранены от участия в соревнованиях с 22 декабря, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Фамилии спортсменов в данный момент не разглашаются.

Читайте такжеРоссия должна нести жесткое наказание за организованную преступную деятельность по употреблению допинга - министр спорта ЖдановЛыжники подозреваются в применении допинга во время Олимпийских игр-2014 в Сочи, Данные о применении россиянами допинга были получены FIS от Международного олимпийского комитета и основываются на докладе Независимой комиссии МОК под руководством канадского юриста Ричарда Макларена.

"Результаты доклада Макларена свидетельствуют о серьезной атаке на целостность спорта, мы полны решимости обеспечить необходимые меры и наложить соответствующие санкции за нарушения. Мы будем работать вместе с ФЛГР (Федерация лыжных гонок России) и искренне рассчитываем на их желание очистить спорт" - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, накануне Международный союз биатлонистов (IBU) отобрал у России право проведения чемпионата мира среди молодежи и юниоров по биатлону, а также этапа Кубка мира в Тюмени. Кроме того, вчера Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отобрать у России этап Кубка мира-2017, который планировался в Челябинске. А 19 декабря у России также отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею-2017, который должен был пройти в Сочи. Профильная международная федерация (IBSF) постановила провести соревнования в Германии.