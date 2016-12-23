Аникеев и Мотричко стали чемпионами Украины по шашкам

В Полтаве завершился чемпионат Украины по шашкам-100 в классической программе, где победителями стали Юрий Аникеев и Виктория Мотричко, сообщили УНИАН в Федерации шашек Украины.

Международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев, уверенно пройдя всю дистанцию чемпионата, стал чемпионом страны в седьмой раз.На два очка от него отстал коллега по сборной Украины - Артем Иванов из Днепра. Сюрпризом стало третье место на турнире молодого спортсмена из Винницы Василия Пикиняра.

Одесская шашистка Виктория Мотричко в пятый раз выиграла чемпионат Украины. Титулованная одесситка завоевала свое четвертое подряд «золото» чемпионата Украины по международным шашкам с классическим контролем времени.Ее основным соперником в течение всего турнира была международный гроссмейстер Ольга Балтажи.В личной встрече Мотричко победила.В итоге Ольга Балтажи попробовала рискнуть в последней партии и...заняла лишь четвертое место. Серебряным призером, в итоге, стала международный гроссмейстер Людмила Литвиненко из Запорожья. Бронза - у Лидии Олексеенко из Харькова.

Это уже пятый чемпионский титул Виктории (2006 год, 2013-2016 годы). Есть в ее активе «серебро» (2010 год) и две «бронзы» чемпионата Украины (2011-2012 годы).

В ближайшие дни в Полтаве также пройдут чемпионаты Украины по игры в быстрые шашки и блицу.