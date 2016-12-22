Президент Украинской федерации карате Левчук обжалует в суде назначение повторного конкурса на должность госсекретаря Министерства молодежи и спорта

Президент Украинской федерации карате, участник конкурса на должность госсекретаря Министерства молодежи и спорта Сергей Левчук подал иск в суд с требованием признать незаконным решение о признании конкурса несостоявшимся и назначении повторного конкурса на 29 декабря.

Об этом Левчук сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодня я подал иск о пересмотре результатов конкурса и недопущении проведения нового конкурса, который уже запланирован на 29 декабря, - сказал он, - Я приветствую этот конкурс, потому что конкурс позволит привлечь на должность госсекретаря высококлассного специалиста. Сейчас функции Министерства молодежи и спорта никак не способствуют выполнению основных задач развития массового спорта и спорта высоких достижений. И к большому сожалению, старая советская система 60-70 гг всячески противится изменениям, которые бы позволили украинскому спорту развиваться по тем принципам, по которым это происходит в цивилизованном мире».

Левчук заявил, что обвиняет министра Игоря Жданова во вмешательстве в ход конкурса с целью оказать влияние на решение членов комиссии. Он добавил, что в своем иске требует публично обнародовать методику оценивания второго этапа конкурса – ситуационного задания, по итогам которого Конкурсная комиссия приняла решение прервать конкурс, мотивируя свое решение тем, что ни один из участников не набрал необходимого количества баллов.

«Вопрос не в том, что я борюсь за это место. Я хочу действовать по открытым правилам. Хочу видеть результаты и понимать, почему проиграл или победил. Но в том-то и дело, что второй этап конкурса – ситуационное задание – закрытый, и критериев мы не знаем», – сказал Левчук.

Он добавил, что принимал участие в конкурсе на должность госсекретаря с целью внедрить реформу спорта, которая была разработана еще в 2014 году.

Народный депутат Украины Павел Кишкарь, соавтор законопроекта «О физической культуре и спорте», заявил, что суть реформы спорта – чтобы государство в лице министерства перестало управлять спортивной отраслью, а было социальным заказчиком услуг.

«Конкурентные принципы спорта – где все определяет открытость прозрачность и четкие критерии результата, должны наконец перейти и в государственную систему спорта, где пока что не произошло ни одного изменения за все годы Независимости. Политики делятся на две категории: те, которые готовы жить в конкурентной среде, и те, которые будут делать все, чтобы защищать систему. Для этого они готовы формировать новые департаменты, министерства, бюрократизироваться, - все, что угодно, только бы не войти в конкурентную среду, потому что там они никто. И это тормозит реформу спорта», - сказал Кишкарь

Кабинет Министров принял решение назначить повторный конкурс на должность госсекретаря Министерства молодежи и спорта после рекомендации Конкурсной комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Комиссия не избрала государственного секретаря Минспорта, мотивируя решение тем, что по итогам двух этапов ни один кандидат не набрал необходимого количества баллов для прохождения финального этапа –собеседования.

В конкурсе приняли участие пять человек: действующий замминистра – руководитель аппарата Николай Даневич, президент Украинской федерации карате Сергей Левчук, аспирант Национальной академии госуправления при президенте Украины Анатолий Лаврентий, временно безработный Вадим Ходаковский и директор ГП «Киевский экспертно-технический центр Гоструда» Роман Семчук.