У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
Международные федерации по зимним видам спорта продолжают применять санкции в отношении РФ.
Международный союз конькобежного спорт (ISU) принял решение перенести заключительный этап Кубка мира из России в другую страну. Об этом сообщает NOS.nl.
Соревнования должны был пройти с 10 по 12 марта в Челябинске.
ISU прислушался к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о систематическом употреблении российскими спортсменами допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Напомним, в начале декабря МОК объявил, что продлил в отношении России санкции, которые касаются проведения в стране международных спортивных соревнований.
Ранее решение перенести чемпионат мира из России в другую страну приняла Международная федерация бобслея и скелетона.
Кроме того, по итогам заседания руководства Международной федерации биатлона Россия добровольно отказалась от проведения этапа Кубка мира в этом виде спорта.