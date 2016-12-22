У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту

Международный союз конькобежного спорт (ISU) принял решение перенести заключительный этап Кубка мира из России в другую страну. Об этом сообщает NOS.nl.

Соревнования должны был пройти с 10 по 12 марта в Челябинске.

ISU прислушался к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о систематическом употреблении российскими спортсменами допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Напомним, в начале декабря МОК объявил, что продлил в отношении России санкции, которые касаются проведения в стране международных спортивных соревнований.

Ранее решение перенести чемпионат мира из России в другую страну приняла Международная федерация бобслея и скелетона.

Кроме того, по итогам заседания руководства Международной федерации биатлона Россия добровольно отказалась от проведения этапа Кубка мира в этом виде спорта.