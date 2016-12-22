Знаменитый экс-теннисист Медведев стал капитаном сборной Украины в Кубке Дэвиса
18:23, 22 декабря 2016Другое
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Андрей Медведев стал десятым капитаном в истории национальной команды.
Медведев стал капитаном сборной Украины / btu.org.ua
Новым капитаном сборной Украины по теннису в Кубка Дэвиса стал Андрей Медведев. Такое решение было объявлено на заседании Президиума Федерации тенниса Украины (ФТУ), сообщает пресс-служба организации.
Напомним, Андрей Медведев считается лучшим спортсменом в истории украинского тенниса. Он выступал за сборную Украины с 1993-го по 2001-й год и выиграл 22 матча в одиночном разряде.
Медведев также является победителем 11 турниров АТР, а также финалистом "Ролан Гаррос" 1999 года.
Напомним, в минувшем сезоне сборная Украины в четвертый раз в своей истории не смогла преодолеть плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.
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