Знаменитый экс-теннисист Медведев стал капитаном сборной Украины в Кубке Дэвиса

Новым капитаном сборной Украины по теннису в Кубка Дэвиса стал Андрей Медведев. Такое решение было объявлено на заседании Президиума Федерации тенниса Украины (ФТУ), сообщает пресс-служба организации.

Напомним, Андрей Медведев считается лучшим спортсменом в истории украинского тенниса. Он выступал за сборную Украины с 1993-го по 2001-й год и выиграл 22 матча в одиночном разряде.

Медведев также является победителем 11 турниров АТР, а также финалистом "Ролан Гаррос" 1999 года.

Напомним, в минувшем сезоне сборная Украины в четвертый раз в своей истории не смогла преодолеть плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.