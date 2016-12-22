Народный депутат Кишкарь заявляет о необходимости реформировать систему спорта

Народный депутат Украины, автор законопроекта «О физическом воспитании и спорте» Павел Кишкарь заявляет о необходимости реформирования системы спорта. Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Цель нашей пресс-конференции, попросить журналистскую среду донести наш месседж президенту и премьер-министру о необходимости реформирования действующей системы спорта»,- сказал он.

По его убеждению, государство в системе спорта должно быть заказчиком.

«Государство стремится видеть свой флага, слышать свой гимна на крупнейших соревнований, ждет каких-то регалий в мировом спорте именно как заказчик и требует этого от соответствующих федераций и субъектов спорта»,- сказал он.

По его словам, 25-летняя история Украины подтвердила, что необходимо реформировать систему спорта. Он считает, что следствием бездействия государства в этой системе стало «провальное выступление украинских спортсменов на последней Олимпиаде».

«Если мы хотим видеть результаты на следующих Олимпиадах, необходимо говорить о системных изменениях, о том, чтобы фактически нормировать то, что есть, а также исключить коррупционную составляющую в спорте. Также необходимо убрать бюрократическую составляющую, которая сейчас накопилась в системе спорта»,- сказал он.

По убеждению Кишкаря, государство должно перестать руководить спортом, оно должно стать качественным, квалифицированным заказчиком спорта высших достижений.

«Как должна действовать система спорта после ее реформирования? Финансирование массового спорта будет действовать по принципу «деньги ходят за ребенком», то есть создается единая база детей, которые будут заниматься спортом, и соответственно уровню бюджета, который может выделить государство, родители получают, например, на специальную карточку ребенка - спортсмена деньги, И таким образом мы исключаем приписки детей к деятельности ДЮСШ, спортивных клубов, мы либерализуем использование бюджетных средств между ДЮСШ и частными клубами и другими субъектами деятельности, которые осуществляют подготовку детей. То есть, неважно в какой клуб пришел ребенок, за ним пришли эти деньги»,- сказал Кишкарь.

Он также отметил, что законопроектом предусматривается, что спорт высоких достижений передается исключительно под контроль спортивных федераций и они мотивируются государством к получению высоких результатов, к выигрышам Чемпионатов Мира и Европы и Олимпиад путем предоставления финансовой поддержки.

«Результатом является то, что из системы спорта устраняются посредники, государственное финансирование будет осуществляться напрямую в организации, где есть успешный тренер, инфраструктура, менеджер и спортсмены, которые достигают высокого результата»,- сказал Кишкарь.

Законопроектом также предполагается, что развитием инфраструктуры должно заниматься государство в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Одновременно распорядителями ресурсов должно быть не министерство, а сами федерации, которые непосредственно отвечают за развитие того или иного вида спорта.

«Именно федерация, а не государство будет определять календарь спортивных мероприятий по соответствующему виду спорта и работу тренерского состава, рабочий график спортсменов, которые в контакте с тренерами должны определять календарь подготовки к соответствующих соревнований»,- добавил он.