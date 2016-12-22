Сборную России по лыжным гонкам могут дисквалифицировать в полном составе - СМИ

Сборную России по лыжным гонкам могут дисквалифицировать с международных соревнований, сообщает "Чемпионат", ссылаясь на шведское издание Expressen.

Читайте такжеУкраинские биатлонисты не собираются присоединяться к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени из-за допинг-скандала с россиянамиРоссийские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков упоминаются в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о применении допинга. Представитель WADA Мэгги Дюрант сообщила, что агентство сейчас изучает вопрос допинг-проб российских лыжников.

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2016 года состоится в Лахти. Соревнования начнутся 22 февраля.

Напомним, сегодня Международная федерация биатлона может дисквалифицировать отдельных российских спортсменов или сборную России в полном составе с международных соревнований.