Украинские биатлонисты не собираются присоединяться к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени из-за допинг-скандала с россиянами

Украина пока что не собирается бойкотировать этап Кубка мира вТюмени (9 -12 марта) из-за допинговых скандалов в российском спорте, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

"Я высказывал свою позицию еще раньше. Будут доказательства – пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я не хочу говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент", — заявил он.

Ранее наказать российских биатлонистов призвал француз Мартен Фуркад, который также не исключил бойкота гонок Кубка мира. Кроме того, президент чешской федерации биатлона Иржи Хамза заявил, что сборная Чехии по биатлону решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Также о подобном решении объявили биатлонные сборные Великобритании и Норвегии.

В четверг в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, обвиняемого в употреблении допинга. Кроме того, IBU может рассмотреть вопрос о лишении Тюмени этапа Кубка мира-2017 и чемпионата мира-2021.