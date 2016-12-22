НОК Украины исполнилось 26 лет

22 декабря Национальному олимпийскому комитету Украины исполнилось 26 лет. Комитет был основан в 1990-м году, сообщает пресс-служба НОК.

В своем приветственном слове президент НОК Сергей Бубка поздравил "всех спортсменов и тренеров, ветеранов спорта и врачей, спортивных менеджеров и организаторов, меценатов и спонсоров, журналистов и всех поклонников спорта".

"Очередная дата в календаре, но знаковое событие для всего олимпийского движения нашей страны. Оглядываясь назад можно уверенно сказать, что за эти годы сделано немало, однако еще больше предстоит сделать нам в будущем. Главное – у нас есть надежная команда единомышленников и профессионалов, которая имеет большое желание работать ради общей цели и достижения поставленных целей – новых олимпийских побед и воспитания здоровой нации", - отметил Бубка.

Президент НОК благодарен каждому за вклад в общий успех и свершения.

"Желаю олимпийского упорства, несгибаемой веры и покорения все новых и новых вершин!", - заключил Бубка.

История олимпийского движения в Украине началась в 1952 году, когда спортсмены Украины в составе сборной команды Советского Союза впервые приняли участие в Играх XV Олимпиады в Хельсинки. С 1952 по 1990 годы олимпийское движение в Украине развивалось и укрепляло свою позицию в жизни страны. Украинские атлеты составляли не менее 25 % каждой олимпийской команды СССР. Во время Игр XXII Олимпиады 1980 года некоторые матчи футбольного турнира с большим успехом проводились в Киеве.

За 58-летнюю историю выступлений на Олимпийских играх (1952-2014 года) нашими спортсменами завоевано 623 медали.

22 декабря 1990 года Генеральная ассамблея основателей приняла решение создать Национальный олимпийский комитет Украины и эта дата является официальной датой его создания. В сентябре 1993 года НОК Украины был окончательно признан Международным Олимпийским Комитетом. НОК Украины действует в соответствии с положениями Олимпийской хартии, Конституции Украины и действующего законодательства Украины и своего Устава.