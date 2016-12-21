Ограбленная чешская теннисистка Квитова перенесла операцию и не сможет нагружать руку 3 месяца

Представитель 11-го номера мирового рейтинга Петры Квитовой Кэти Спеллмэн рассказала в своем Twitter, как прошла операция на руке теннисистки, во вторник получившей ножевое ранение.

«Операция длилась 3 часа 45 минут. Учитывая тяжесть травмы, она прошла очень хорошо. Врачам удалось устранить повреждения сухожилий во всех пяти пальцах, а также еще два нерва. 6-8 недель Петра будет ходить в гипсе и не сможет нагружать руку три месяца. Надеемся, что завтра информации будет больше».

Как сообщал УНИАН, накануне чешская теннисистка Петра Квитова стала жертвой разбойного нападения. Инцидент произошел сегодня утром в чешском городе Простейов, когда 26-летняя спортсменка находилась в своей квартире. По словам агента теннисистки Карела Тейкала, грабитель был вооружен ножем и травмировал руку Квитовой. Жизни теннисистки ничего не угрожает. Напомним, Петра Квитова является двукратной чемпионкой Уимблдона - одного из престижнейших теннисных турниров в мире. Чешка, которая ныне находится на 11-й строчке рейтинга WTA, выигрывала эти соревнования в 2011 и 2014 годах.