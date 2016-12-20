Украинка Свитолина намерена в 2017 году попасть в десятку лучших теннисисток мира

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина поставила себе задачу попасть в Топ-10 рейтинга WTA в следующем сезоне. Об этом она рассказала в интервью пресс-службе Женской теннисной ассоциации.

"Конечно, моя главная цель - попасть в топ-10 мирового рейтинга. В этом году попытаюсь провести межсезонье в нормальном режиме. Я буду тяжело работать - как физически, так и психологически.

Читайте такжеЛучшая ракетка страны. Как Элина Свитолина пробивается на вершину мирового теннисаМаленькие детали имеют очень большое значение, я попытаюсь работать над этим и буду вносить небольшие изменения", - сказала Свитолина.

Напомним, минувший сезон стал самым успешным в карьере 22-летней одесситки. В 2016 году она выиграла турнир в Куала-Лумпуре, а также играла в финала соревнований в Нью-Хейвене и Чжухае.

Кроме того, Свитолиной удалось обыграть двух первых ракеток мира - сначала Серену Уильямс, а потом Анжелик Кербер. Сезон-2016 она завершила на 14-м месте рейтинга WTA - это лучший результат для украинских теннисисток в истории.