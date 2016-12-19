Чехия, Норвегия, США и Канада требуют отобрать у России соревнования по биатлону

Чехия, Норвегия, США, Канада и другие страны призвали Международный союз биатлонистов (IBU) отобрать у России право на проведение официальных соревнований в связи с допинговым скандалом, сообщает Sport Arena, cсылаясь на iDnes.cz.

С такой инициативой страны выступили после того, как глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинговой системе в России во время Олимпиады-2014 в Сочи.

"Доклад Макларена кажется научной фантастикой. Немыслимо, чтобы страна тратила бюджетные средства на государственную допинговую систему. Речь идет не только о биатлоне, но и обо всем спорте.

Лишение прав на проведение соревнований – первый шаг. Потом последуют другие, если в этом будет необходимость", — сказал президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.

Напомним, Россия планирует принять ряд официальных турниров по биатлону - ежегодный этап Кубка мира в Тюмени, чемпионат мира 2021 года в Тюмени и чемпионат мира среди юниоров в Острове.

Ранее стало известно, что 31 российский биатлонист подозревается в употреблении допинга. После этого ведущие спортсмены призвали Международный союз биатлонистов проявить решительность при рассмотрении российского вопроса.