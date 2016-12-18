Кубок мира по биатлону: украинцу Пидручному не хватило двух секунд до третьего места

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный финишировал на пятом месте в масс-старте (15 км) на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

От победителя гонки, знаменитого француза Мартена Фуркада, 25-летний тернопольчанин отстал на 10,2 секунды.

Второе место на подиуме занял немец Симон Шемпп (+8,3), третье - россиянин Антон Бабиков (+9,4). Также быстрее Пидручного к финишу пришел чех Онджей Моравец (+9,7).

Еще один украинский участник соревнования Сергей Семенов завершил масс-старт на 17-м месте (+57,2).

Напомним, вчера в гонке преследования Дмитрий Пидручный занял 17 место, а Сергей Семенов - 21-е.