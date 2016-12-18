Кубок мира по биатлону: украинцу Пидручному не хватило двух секунд до третьего места
13:42, 18 декабря 2016Другое
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Победителем мужского масс-старта в Нове Место стал француз Мартен Фуркад.
Пидручному не хватило двух секунд до третьего места / biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный финишировал на пятом месте в масс-старте (15 км) на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.
От победителя гонки, знаменитого француза Мартена Фуркада, 25-летний тернопольчанин отстал на 10,2 секунды.
Второе место на подиуме занял немец Симон Шемпп (+8,3), третье - россиянин Антон Бабиков (+9,4). Также быстрее Пидручного к финишу пришел чех Онджей Моравец (+9,7).
Еще один украинский участник соревнования Сергей Семенов завершил масс-старт на 17-м месте (+57,2).
Напомним, вчера в гонке преследования Дмитрий Пидручный занял 17 место, а Сергей Семенов - 21-е.
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