Украинские биатлонисты не сумели попасть в Топ-10 гонки преследования этапа КМ

В чешском Нове Место завершилась мужская гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, финишировавший на 17-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.

Пидручный стартовал по итогам спринта 22-м, сумел улучшить свой результат на 5 мест, однажды промахнувшись на огневом рубеже - 1 минута 46,0 секунды отставания. В свою очередь, стартовавший под 7-м номером Сергей Семенов провалил эту гонку, допустив 3 промаха и финишировав на 21-м месте - 2 минуты 02,5 секунды отставания. У Артема Примы 27-й результат (- 4 в сравнении со спринтом) 3 промаха и 2 минуты 08,8 секунды отставания. У Виталия Кильчицкого 45-й результат (- 18), 5 промахов и 3 минуты 57,6 сек отставания.

Читайте такжеУкраинец Семенов занял 7-е место в спринте этапа Кубка мира по биатлонуПобедителем гонки стал францух Мартен Фуркад, одержавший вторую победу вслед за спринтерской гонкой. Он совершил 1 промах, преодолев дистанцию за 32 минуты 53,6 секунды. 2-е место сохранил за собой россиянин Антон Шипулин (2 промаха, 30,2 секунды отставания), а на 3-е место с 16-го поднялся француз Квентин Филлон Майле (0 промахов, 38,3 секунды отставания).

Позже сегодня состоится женская гонка преследования на этапе КМ в Чехии.