Украинки не попали в десятку сильнейших в спринте этапа Кубка мира по биатлону

В чешском Нове Место завершилась женская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой украинские спортсменки не смогли попасть в 10-ку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучшая из украинок Ирина Варвинец финишировала на 20-м месте. Наша спортсменка ни разу не промахнулась на огневых рубежах, но отстала по скорости от победительницы на 50,2 секунды.

Яна Бондарь завершила гонку на 28-м месте (1 промах, 1 минута 09,8 секунды), Юлия Джима - 35-я (3, 1:22,1), Елена Пидрушная - 46-я (3, 1:38,2), Анастасия Меркушина - 48-я (2, 1:38,8), Юлия Журавок - 53-й (1, 1:46,8).

Победительницей гонки стала россиянка Татьяна Акимова, преодолевшая дистанцию за 21 минуту, 01,8 секунды. Француженка Анаис Шевалье отстала от лидера на 2,4 секунды, американка Сьюзен Данкли - на 3,2 секунды. Все три призера ни разу не промахнулись на огневых рубежах.

В субботу-воскресенье пройдут мужские и женские гонки преследования и масс-старты.