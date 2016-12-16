Ведущие биатлонисты мира призвали отстранить Россию от соревнований

Ведущие биатлонисты мира на данный момент француз Мартен Фуркад и норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бё ожидают от Международного союза биатлонистов (IBU) решительных действий по российскому вопросу, сообщает SportArena.

По окончании мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Нове Место Мартен Фуркад и компания прокомментировали информацию о крупном допинговом скандале в российском биатлоне.

Мартен Фуркад (Франция): «IBU должен решить эту проблему и быть жестким с теми, кто обманывает. Там не один и не два человека, а сразу 31! Надеюсь, у них будет возможность дисквалифицировать их. Если же никой реакции не последует, я призывают всех своих товарищей по команде и соперников бойкотировать соревнования. Главное, чтобы IBU оперативно принял решительные меры».

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Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия): «Мы не можем выступать вместе с мошенниками. Это факт, и я считаю, что IBU должен показать пример, что допингу не место в нашем спорте. Я поддерживаю отстранение, но мне жаль».

Йоханнес Бё (Норвегия): «Все это драматично. Они невиновны, пока не доказано обратное, так что я надеюсь, что доказательства будут вескими. Я выступаю за отстранение России».

Как сообщал УНИАН, накануне стало стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в IBU список российских биатлонистов, которых подозревают в употреблении запрещенных препаратов. Глава IBU Андреас Бессеберг подчеркнул, что в списке из 31 биатлониста, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, есть и действующие спортсмены.