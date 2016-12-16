Боомстра досрочно выиграл матч за звание чемпиона мира по шашкам

В матче за звание чемпиона мира по шашкам-100, который проходит в Нидерландах, досрочно стал известен победитель - Рул Боомстра.

После десяти партий на счету Боомстры 4 победы в соперничестве с соотечественником Яном Грунендейком и ни одного поражения.

По регламенту матча игрокам еще предстоит сыграть 2 партии, которые не будут иметь никакого турнирного значения.

Сильнейший шашист Украины, международный гроссмейстер Юрий Аникеев так прокомментировал решающий момент матча: "На 37-м ходу Грунендейк просто отдал шашку и сразу же сдался... Что это? Затмение?"

В свою очередь, украинский экс-чемпион мира по шахматам и участник ряда турниров по шашкам Василий Иванчук вспомнил 14-ю партию шахматного матча Ласкер - Маршалл, который состоялся в 1907 году. В том противостоянии матч также уже был безнадежно проигран Маршаллом и в очередной партии он "зевнул" слона в 1 ход. "Усталость, обреченность.. так комментировали тогда очевидцы" - отметил Иванчук.