Украинец Семенов занял 7-е место в спринте этапа Кубка мира по биатлону

В чешском Нове Место завершилась спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, в котором украинец Сергей Семенов занял 7-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен отстал от победителя гонки француза Мартена Фуркада всего на 17,4 секунды.

Украинец идеально отработал на огневых рубежах, но слабее соперников преодолел дистанцию по скорости. Из Топ-6 биатлонистов по итогам этой гонки только россиянин Антон Шипулин обошелся без штрафных кругов, в то время как остальные спортсмены преодолели по одному кругу.

Победу одержал француз Мартен Фуркад с результатом 22 минуты 59,1 секунды. Шипулин отстал от победителя на 1,4 секунды, а норвежец Эмиль-Хегле Свендсен - на 5,9 секунды.

Результаты гонки:

1. Мартен Фуркад (Франция, 0+1) 23:48.0

2. Антон Шипулин (Россия, 0+0) +1.6

3. Эмиль Свендсен (Норвегия, 0+1) +6.4

4. Йоханнес Бё (Норвегия, 1+0) +10.5

5. Владимир Илиев (Болгария, 0+1) +15.8

6. Андрей Расторгуевс (Латвия, 0+1) +16.3

7. Сергей Семенов (Украина, 0+0) +18.8

…

22. Дмитрий Пидручный (1+0) +50.2

23. Артем Прима (1+0) +57.2

27. Виталий Кильчицкий (0+0) +1:05.5

72. Александр Жирный (1+1) +2:29.9