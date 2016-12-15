WADA обвиняет в применении допинга 31 российского биатлониста

Всемирное антидопинговое агентство направило в Международную федерацию биатлона данные о 31 российском спортсмене, которые подозреваются в употреблении допинга. сообщает норвежский портал VG со ссылкой на заявление президента IBU Андреаса Бессеберга.

Список появился по результатам итогового доклада Независисмой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, который был посвящен российскому допингу.

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"Некоторые из тех, кто упоминается в списке из 31 спортсмена, уже были дисквалифицированы, другие прекратили выступление. Я считаю, что мы дадим рекомендации в течение недели, чтобы отсеять тех спортсменов, которые, по мнению рабочей группы IBU, могут быть дисквалифицированы (за нарушение антидопинговых правил)", - сказал Бессеберг.

Сегодня, 15 декабря, специальная рабочая группа IBU проведет первое заседание посвященное этой проблеме, на котором будут прежде всего рассмотрены вопросы о наказании атлетов, выступающих в Кубке мира и других официальный соревнованиях в данное время.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Макларен предоставил вторую часть доклада о допинге в России, в котором обвинил более тысячи российских спортсменов в приеме запрещенных препаратов. Речь шла только о представителях зимних видом спорта. По рекомендации WADA в России уже отменили проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи в феврале-марте 2017-го года. Под угрозой проведение еще ряда соревнований по зимним видам спорта.