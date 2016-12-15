У России могут отобрать еще восемь международных турниров 2017 года - СМИ
Спортивный мир по-прежнему шокирован допинговой политикой РФ на Олимпиаде-2014 в Сочи.
В 2017 году в России запланированы восемь зимних турниров, которые могут быть отменены и перенесены в другое место в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает "Чемпион".
Речь идет о следующих соревнованиях:
- финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени;
- Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени;
- Этап "Гран-при" по фигурному катанию в Москве;
- Финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске;
- Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле;
- Этапы Кубка мира по сноуборду в Казани и Москве;
- Этап Кубка мира по фристайлу в Миассе (Челябинская область);
- Этап Евротура по хоккею "Кубок Первого канала".
Напомним, на прошлой неделе глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о применении допинга россиянами на Олимпиаде-2014 в Сочи. После этого МОК порекомендовал спортивным федерациям отменить соревнования, которые должны пройти в России.
Позавчера, 13 декабря, Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи в другой город после того, как ряд ведущих национальных федераций и спортсменов в этих видах спорта выразили бойкот проведению соревнований в РФ.