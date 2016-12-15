У России могут отобрать еще восемь международных турниров 2017 года - СМИ

В 2017 году в России запланированы восемь зимних турниров, которые могут быть отменены и перенесены в другое место в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает "Чемпион".

Речь идет о следующих соревнованиях:

- финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени;

- Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени;

- Этап "Гран-при" по фигурному катанию в Москве;

- Финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске;

- Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле;

- Этапы Кубка мира по сноуборду в Казани и Москве;

- Этап Кубка мира по фристайлу в Миассе (Челябинская область);

- Этап Евротура по хоккею "Кубок Первого канала".

Напомним, на прошлой неделе глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о применении допинга россиянами на Олимпиаде-2014 в Сочи. После этого МОК порекомендовал спортивным федерациям отменить соревнования, которые должны пройти в России.

Позавчера, 13 декабря, Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи в другой город после того, как ряд ведущих национальных федераций и спортсменов в этих видах спорта выразили бойкот проведению соревнований в РФ.