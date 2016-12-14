Тренер сборной Украины по гандболу назвал состав на подготовительные сборы к отбору Евро-2018
В составе команды будет 18 игроков.
Главный тренер национальной сборной Украины по гандболу Виталий Андронов вызвал 18 игроков на сборы команды, сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.
Игроки в большинстве представляют украинские клубы.
Сборы в Конча-Заспе станут этапом подготовки к майским матчам против Чехии в отборе на чемпионат Европы-2018.
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Сборы пройдут 25-29 декабря.
Список игроков сборной Украины:
Вратари: Антон Деревянкин (ZTR), Богдан Панченко (ЦСКА).
Левые крайние: Захар Денисов («Мотор»), Евгений Жук («Мотор»).
Левые полусредние: Станислав Жуков («Мотор»), Леонид Михайлютенко (ЗНТУ-ЗАС), Роман Чосик (Orlen Wisla II Płock, Польша).
Правые полусредние: Алексей Ганчев (ZTR), Евгений Буйненко («Мотор»), Максим Бегаль (Турция), Игорь Бережной (ЦСКА).
Правый крайние: Андрей Акименко (ZTR), Артем Козакевич («Мотор»).
Линейные: Александр Шевелев («Мотор»), Роман Северин (ZTR), Дмитрий Тютюннык (ЦСКА).
Центральные: Александр Тильте (ZTR), Богдан Олиферчук (Spójnia Gdynia, Польша).
Главный тренер – Виталий Андронов