Тренер сборной Украины по гандболу назвал состав на подготовительные сборы к отбору Евро-2018

14:36, 14 декабря 2016
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В составе команды будет 18 игроков.

Украинская сборная начинает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы / handball.net.ua

Главный тренер национальной сборной Украины по гандболу Виталий Андронов вызвал 18 игроков на сборы команды, сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.  

Игроки в большинстве представляют украинские клубы.

Сборы в Конча-Заспе станут этапом подготовки к майским матчам против Чехии в отборе на чемпионат Европы-2018.

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Сборы пройдут 25-29 декабря.

Список игроков сборной Украины:

Вратари: Антон Деревянкин (ZTR), Богдан Панченко (ЦСКА).

Левые крайние: Захар Денисов («Мотор»), Евгений Жук («Мотор»).

Левые полусредние: Станислав Жуков («Мотор»), Леонид Михайлютенко (ЗНТУ-ЗАС), Роман Чосик (Orlen Wisla II Płock, Польша).

Правые полусредние: Алексей Ганчев (ZTR), Евгений Буйненко («Мотор»), Максим Бегаль (Турция), Игорь Бережной (ЦСКА).

Правый крайние: Андрей Акименко (ZTR), Артем Козакевич («Мотор»).

Линейные: Александр Шевелев («Мотор»), Роман Северин (ZTR), Дмитрий Тютюннык (ЦСКА).

Центральные: Александр Тильте (ZTR), Богдан Олиферчук (Spójnia Gdynia,  Польша).

Главный тренер – Виталий Андронов  

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