У России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другой город. Об этом сообщает официальный сайт организации.

"Исполнительный комитет IBSF решил, что в это трудное время благоразумнее не проводить такой турнир в России", - говорится в сообщении.

Место проведения турнира будет названо позднее.

Напомним, ранее ряд спортсменов и организаций выразили бойкот чемпионату мира из-за его места проведения. В частности, в Федерации скелетона Латвии напомнили, что именно в Сочи в 2014 году "был украден олимпийский дух".

Также намерение бойкотировать чемпионат выразила сборная США и британская спортсменка-скелетонистка Элизабет Ярнольд.