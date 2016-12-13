У России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону
19:32, 13 декабря 2016Другое
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Спортсмены и международные федерации добились переноса мероприятия в другую страну.
У России отобрали чемпионат мира по бобслею / BMW Bobsled Start
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другой город. Об этом сообщает официальный сайт организации.
"Исполнительный комитет IBSF решил, что в это трудное время благоразумнее не проводить такой турнир в России", - говорится в сообщении.
Место проведения турнира будет названо позднее.
Напомним, ранее ряд спортсменов и организаций выразили бойкот чемпионату мира из-за его места проведения. В частности, в Федерации скелетона Латвии напомнили, что именно в Сочи в 2014 году "был украден олимпийский дух".
Также намерение бойкотировать чемпионат выразила сборная США и британская спортсменка-скелетонистка Элизабет Ярнольд.
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