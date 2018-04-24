Хоккей с мячом в Украине: попасть в мировую элиту в юбилейный год

Хоккей с мячом - один из самых молодых видов спорта в нашей стране. Между тем, он имел довольно бурное развитие и историю в советские времена. Но, экономические трудности в 90-е, массовый отток специалистов и всеобщий упадок спортивной отрасли привели к тому, что этот весьма экзотический по нашим меркам, вид спорта практически прекратил существование. А времена, когда в чемпионате Киева, проводившемся на залитом льду газона киевского стадиона "Спартак", участвовали по шесть (!) команд, вспоминались как нечто очень далекое и практически нереальное.

Дело сдвинулось с мертвой точки в 2007-м году. Украина переживала очередной подъем и бурный рост экономики способствовал тому, что группа энтузиастов инициировала создание новой организации. На протяжении четырех лет новый вид спорта в нашей стране развивался исключительно на турнирах любительского статуса, в которых участвовала национальная сборная. И только в 2011-м отечественный хокей с мячом был признан мировым сообществом. В марте организация официально вступила в Федерацию международного бенди - FIB (название вида спорта на ангийский манер). Более того, за месяц до официального вступления в международную федерацию команда могла принять участие в дебютном для себя чемпионате мира, который в 2011-м проводился в Казахстане. Но до знаменитого горного катка Медео в окрестностях Алма-Аты наши хоккеисты так и не доехали.

Дебют сборной Украины в самом престижном международном старте состоялся в 2013-м году в Швеции, откуда наши хоккеисты вернулись "не солоно хлебавши" - уступив во всех трех матчах, команда заняла последнее место в группе и на турнире. Уже спустя год, во второй раз украинские хоккеисты выступали на чемпионате мира в 2014 году, который проходил в российских Иркутске и Шелехове. Они заняли 3-е место в группе, но в итоге оказались на предпоследнем (16-м) месте. При том, что команда одержала три победы и забила - ни много, ни мало, 42 гола.

Чемпионат мира-2015 в Хабаровске украинцы пропустили по политическим причинам, в разгар был кризис на Донбассе. А вот год спустя, на турнире в Ульяновске, украинский хоккей праздновал первый, пусть и локальный, триумф - бронзовые медали в Дивизионе В. Команда, которую незадолго до турнира принял шведский специалист Магнус Альм, на групповом этапе выиграл четыре матча при одном поражении. Под "украинскую хоккейную машину" попали команды Японии, Чехии, Китая и Сомали. А единственным колективом, который сумел обыграть подопечных Ульма, стала сборная Монголии. Тем не менее, укаинцы заняли 1-е место в группе, по дополнительным показателям опередив команды Японии и Монголии. У всех сборных было по 8 очков в итоговой турнирной таблице.

В плей-офф, 1/4 финала, украинцы сошлись с командой Японии, которую переиграли в упорнейшей борьбе - 4:3. А за шаг до главного матча турнира и реальной возможности попасть в элитную Группу А, в полуфинале, наша сборная "споткнулась" о неуступчивых немцев - 7:8. Именно сборная Германии впоследствии и выиграла турнир Группы В, обыграв в финале команду Венгрии и вошла в мировую хоккейную элиту. Украинцы же довольствовались тем, что в матче за бронзовые медали взяли реванш у команды Монголии за поражение на групповом этапе - 6:5.

Прошел год и на новое мировое первенство, которое состоится в феврале 2017 года в шведском Сандвикине, команда Магнуса Альма уже едет как один из фаворитов турнира Группы В. И претендент на повышение в классе.

В нынешнем сезоне в Группе В чемпионата мира вновь будут выступать 10 команд. А вот каким будет состав групп (шесть и четыре команды, как в прошлом году, или по пять сборных в каждой группе) пока неизвестно. За два месяца до начала турнира FIB определилась только с элитным дивизионом, где уже известны не только страны-участники, но и точное расписание матчей - по дням. Второй дивизион, в этом плане существенно отличается в вопросах организации от элитного. Впрочем, для бенди эта ситуация вполне нормальная. Если с составом участников определились задолго до начала соревнований, то с календарем пока выходит неувязочка.

Впрочем, сборная Украины уже сейчас готовиться к турниру и к любым соперникам. В середине декабря на короткий двухдневный сбор команды в Днепр прибыл ее главный тренер Магнус Альм, что позволило провести полноценную тренировочную работу. Главное, чем занималась команда в течение двух дней, 10-11 декабря, это, разумеется, тактическая подготовка.

Примечательно, что у команды и тренера это была первая встреча после чемпионата мира в Ульяновске. То бишь, полноценной работы не велось практически целый год.

"По сравнению с февралем прошлого года было много новых игроков, часть из них из Днепра. Сложно о чем-то судить по этому сбору, потому что он проходил на площадке для хоккея с шайбой, а не на большом поле. Но, тем не менее, могу сказать, что игроки скоростные, техничные, в принципе, эти игроки могут быть единой командой", - отметил по итогам первого сбора в беседе с УНИАН Альм.

"Особо отмечу, что на сборах были два игрока из Киева. Они показали достаточно высокий уровень. Я готов их взять с собой на чемпионат мира. Думаю, что этот фаат будет способствовать популяризации хоккея с мячом именно в Киеве" - добавил Альм.

Игроки, представляющие Кмев, играют в командах по роликовому хоккею, так сказать "родственному" виду спорту, так как в Киеве команды по хоккею с мячом на данный момент нет. Дмитрий Цымбал и Дмитрий Зюзь играют в одной из двух столичых команд и были приглашены на сбор национальной команды по хоккею с мячом. Скорее всего, они поедут и на турнир в Швецию.

"Ребята сыгранные, скоростные и техничные, обязательно помогут команде", - дополняет Исполнительный секретарь украинской федерации УФХМР Геннадий Бабенко.

Из состава команды образца-2016 на нынешнем сборе было всего три человека. Плюс, ряд исполнителей, которые не смогли приехать, но которые обязательно будут среди кандидатов в команду на ЧМ, так как их высокий уовень хорошо известен руководству сборной и национальной федерации.

"По поводу большинства игроков, которые были в прошлом году в Ульяновске, сложно что-либо говорить, так как они не приехали на сбор в Днепре. Исключение могут составить разве что выступающие в российских клубах лидеры команды - Коваль и Марковиченко, в их мастерстве я уверен. Но, вместе с тем, я увидел молодежь, которую я видел еще в 2015-м году на турнире в шведском Сапсборге и увидел прогресс - игроки растут, хорошо проявляют себя. Это не может не радовать", - отмечает Альм.

Кстати, в нынешнем году сборную Украины может ждать существенное пополнение. Помимо уже упоминавшихся Коваля и Марковиченко, команде разрешили со сотороны FIB заявить еще одного игрока из-за границы. И новым натурализованным украинцем будет игрок из любительской команды из Архангельской области, чьи родственники родом из Луганской области.

По прикидкам руководства федерации на чемпионат мира-2017 может попасть 6-7 человек из старого состава сборной. Не все гладко было во взаимоотношениях УФХМР с игроками, с рядом из которых пришлось расстаться. Сейчас они продолжают активные выступления в хоккее с мячом, но на другом уровне. А столь большая ротация команды совершенно не смущает ее главного тренера. "Для меня в прошлом году команда была абсолютно новая, я вообще никого из игроков не знал. И это для меня ситуация нормальная. Ничего экстраординарного в ней не вижу. Я доволен тем, что я увидел на нынешнем сборе. Все, что мы могли отработать на "маленьком льду", мы хорошо отработали - делали виражи, отдавали пасы партнеру смотря ему в лицо, то есть не спиной к противнику, а лицом к нему. Я удовлетворен тем, что я увидел на сборе в Днепре", - отмечает Альм.

"В прошлом году мы "выстрелили" - заняли 3-е место. Теперь к нам будут относиться как к одному из фаворитов. Нужно, как минимум, удержаться на своей позиции", - подчеркивает Альм.

"Я был бы очень счастлив, если бы мы выиграли Группу В. Я думаю, что нет ничего невозможного. В прошлом году мы были в шаге от попадания в финал в своей группе. И мы можем выйти в элитный дивизион. Но, вместе с тем, нужно понимать, что если мы выйдем в Группу А, то нужно в ней закрепиться, чтобы не вылететь в первый же год. И вот к этому мы пока еще, к сожалению не готовы. Нужно постепенно, шаг за шагом, идти к своей цели. Все и сразу практически не бывает. Нужно быть реалистом и плавно двигаться к намеченной цели. Я бы поставил на долгосрочный план - где-то на пять лет, в течение которых команда сможет выйти на уровень Группы А", - говорит Альм.

Большая проблема в том, что у нас нет льда размером для хоккея с мячом (размеры такие же, как и у футбольного поля). И потренироваться на таком льду перед ЧМ просто не получится. Пока команда запланировала проведение турнира на маленьком льду, хоккейной коробке, с участием всех наших команд, игроков входящих в состав федерации. Тренировочными же, по словам тренера, могут быть четыре матча группового турнира (если в группах будет по пять команд). Согласно одной из рабочих версий регламента, все пять команд попадут в плей-офф, соответственно, их результаты не будут иметь большого турнирного значения. Именно в групповых матчах можно будет сыграться, наладить связки, проработать различные комбинации. Собственно, подготовиться к плей-офф.

Самая большая проблема украинского хоккея с мячом - отсутствие признания со стороны государства. Министерство молодежи и спорта Украины не включает в перечень видов спорта бенди даже несмотря на то, что федерация существует уже почти 10 лет, а команда регулярно выступает на мировом первенстве.

"Мы пытались сейчас, во время приезда главного тренера сборной Украины, втсретится с Министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым. Но, к сожалению, министр не встретился с нами. Нам сначала предложили встречу с замминистра Игорем Гоцулом, а в итоге мы встретились с Романом Вирастюком - главой департамента олимпийских видов спорта. И потом мы еще встретились с главой Департамента неолимпийских видов спорта Матвеем Бедным. Кстати, глава этого департамента очень удивился, что хоккей с мячом до сих пор не признан со стороны Министерства, ведь мы еще в 2012-м году подавали заявку и ее тогда отклонили. Почему? Основная причина, насколько я понимаю, заключается, в малом количестве регионов в Украине, где развивается хоккей с мячом. На данный момент это, фактически, три области. Впрочем, сейчас на встрече в Министерстве, мы достигли кое-какого компромиса, у нас есть понимание того, что делать дальше, будем заново проходить роцедуру регистрации вида спорта, как официально признанного в Украине. Надеюсь, это процесс не займет много времени", - отмечает Бабенко.

А тренер Альм с недоумением добавляет: "Даже в Швеции, где бенди безумно популярен, менее половины регионов развивают хоккей с мячом".

Отсутствие поддержки со стороны государства очень больно бьет по развитию хоккея с мячом в Украине. В стране нет ни одного (!) катка, где бы можно было проводить матчи или, хотя бы тренироваться. И игроки вынуждены выезжать зарубеж, чтобы попробовать "настоящий лед", а не тот, который умещается в рамки хоккейной коробки. Строить подобные катки за частные деньги - очень дорогое удовольствие, инвесторы на такое не соглашаются. А предложение Министерства в адрес федерации, самим, за свой счет, залить площадку на Ледовом стадионе в Киеве слишком дорогостоящее для федерации.

"У нас большинство игроков ездят на ЧМ за свой счет. Какие уж тут средства на каток", - отмечает Геннадий Бабенко.

Чемпионат мира, который в январе-феврале пройдет в Швеции, возможно, придаст некий интерес украинскому бенди в глазах обывателя на несколько дней. Да и то при условии, если у команды будут успешные выступления в Швеции. А потом этот интерес вновь угаснет... до следующего ЧМ.

Чтобы он не угасал - нужно минимальное внимание государства помноженное на энтузиазм самих игроков и сотрудников федерации. Тех, кто у нас, собственно, и заниматеся хоккеем с мячом. Энтузиасты есть, осталось дело за государством...

Кирилл Стадниченко