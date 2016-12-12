В матче за титул чемпиона мира по шашкам лидирует голландец Боомстра

После 7 партий счет 9-5 в пользу Боомстры, который выиграл 1-ю и 5-ю партии - остальные закончились миром, сообщает пресс-служба Федерации шашек Украины.

По регламенту участники должны сыграть вначале 12 партий с классическим контролем времени, до 3-х побед. Если никто не одержит 3 победы, Матч продолжится в тай-брейке.

Призовой фонд матча составляет 30 тыс. евро.

Вот как оценивает ход борьбы в первой части матча международный гроссмейстер из Украины Юрий Аникеев: "Более молодой участник - Ян Грунендейк (18 лет) имел выигрышную позицию только лишь во второй партии. Во всех остальных партиях инициатива за Рулом Боомстрой. Вместе с тем, именно сейчас начинаются самые интересные поединки. Всех волнует вопрос, сможет ли Ян изменить как - то свою стратегию и сломить ход событий в Матче? Если же Грунендейк так ничего и не придумает, через 5 дней Рул Боомстра сможет впервые примерить лавровый венок Чемпиона планеты по шашкам".

Во многих странах мира матч вызывает огромный интерес и большой ажиотаж у болельщиков шашечного спорта.Организованы прямые видеотрансляции и конференции с обсуждением партий матча.Ведущие гроссмейстеры дают уроки для детей в прямом эфире.