Об этом говорится в редакционной статье "Большой обман России", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

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Вот почему, серьезное беспокойство вызывает отчет Ричарда Макларена, который вел расследование о приеме допинга российскими спортсменами. В отчете говорится, что более 1000 российских спортсменов, участвовавших в летних, зимних и паралимпийских играх, были причастны или получали выгоду от сокрытия положительных результатов допинг-тестов. Макларен называет это "заговором", который длился с 2011 по 2015 годы. Употребление допинга ради нечестного преимущества – это давняя и серьезная проблема в спорте. Но тотальное и систематическое нарушение правил Россией – это отдельная тема.

В предыдущем докладе прошлым летом МакЛарен подробно описал подпольную систему сокрытия употребления допинга на Олимпиаде в Сочи в начале 2014 года. Новый документ, основанный на дополнительном расследовании, показывает, что государственный допинг и его сокрытие отравили летние Олимпийские игры 2012 в Лондоне, Универсиаду 2013, мировые легкоатлетические чемпионаты в 2013 году и зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. Согласно отчету, 10 спортсменов, получивших медали в Лондоне, уже лишились наград; в 2013 году были подменены пробы четырех легкоатлетов; так же, как, по всей видимости, пробы двух хоккеисток в Сочи; в образцах двух спортсменов, которые выиграли четыре золотых медали сочинской Олимпиады, и спортсменки, получившей серебряную медаль, был "физиологически невозможный уровень соли"; у 12 спортсменов, получивших награды в Сочи, были царапины и отметки на внутренней стороне баночки, что указывает на фальсификацию; в Сочи были подделаны анализы мочи шести спортсменов-паралимпийцев, завоевавших 21 медаль.

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Поражает не только количество нарушенных правил, но и система. По словам МакЛарена, "представители летних и зимних видов спорта действовали не по отдельности, а в рамках организованной инфраструктуры", которая находилась под контролем российского государства, в том числе Министерства спорта и Федеральной службы безопасности, преемницы советского КГБ. Прошлым летом Макларен разоблачил вопиющую схему в Сочи, с "мышиной норой", через которую "грязные" образцы мочи меняли на чистые. Она была частью того, что стало "хорошо налаженной схемой систематического обмана". По сути, если спортсмены, использовавшие допинг для обмана, не были защищены различными разработанными Россией механизмами, то их в любом случае спасал от разоблачения "финальный надежный механизм", который превращал положительную пробу в отрицательную. По словам МакЛарена, более 500 положительных образцов (то есть, доказывавших употребление допинга) были просто введены в антидопинговую систему как отрицательные; результаты хорошо известных и элитных спортсменов "подделывали автоматически".

Отчет МакЛарена еще не завершен; продолжаются расследования. Но результаты подчеркивают, что стиль президента Владимира Путина заключается в том, чтобы нарушать правила, будь-то преследование инакомыслящих в стране, или создание проблем в Украине. Путин, должно быть, знал, что его собственные службы безопасности исправляли Олимпиаду. К счастью, на этот раз, Макларен разоблачил обман.