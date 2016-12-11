Украина взяла бронзу в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная Украины заняла третье место в женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

В состав сборной Украины входят Ирина Варвинец, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Анастасия Меркушина.

Отметим, что в течение второго этапа эстафеты Джима вывела сборную Украины с девятого на первое место в эстафете, но Пидргушная удержать лидерство не смогла и завершила свою часть гонки третьей.

Анастасия Меркушина в последнем этапе эстафеты благодаря своей "чистой" стрельбе сохранила для команды третье место. Таким образом, сборная Украины завоевала свою первую медаль в течение нынешнего Кубка мира.

Победителем эстафеты стала сборная Германии, от которой Украина отстала на 37,7 секунды. Второе место заняла команда Франции.

Ранее сборная Украины заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.