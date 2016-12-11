Сборная Латвии по скелетону объявила о бойкоте чемпионата мира в России

Сборная Латвии по скелетону приняла решение бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в Сочи в 2017 году, сообщает Tribuna.com, ссылаясь на заявление пресс-службы латвийской федерации скелетона.

"Прошло достаточное количество времени с первых публикаций Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) относительно грязных спортсменов в нашем виде спорта.

Теперь, после последних полученных данных, мы говорим: "Достаточно". И пока Международная федерация скелетона все еще собирается "читать и изучать доклад [Ричарда] Макларена", мы будем делать то, что можем.

Мы были бы рады принять участие в чемпионате на любой трассе мира, но мы не будем выступать на чемпионате мира в Сочи – там, где в 2014 году был украден олимпийский дух", – говорится в обращении команды.

Действующим чемпионом мира по скелетону является латвиец Мартинс Дукурс.

Ранее сборная США по бобслею и скелетону сообщила о намерении бойкотировать чемпионат мира в Сочи. Также о пропуске соревнований в РФ заявляла британка Элизабет Ярнольд.

В свою очередь, МОК призвал не проводить в России международные спортивные соревнования.

Скелетон - зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой скоростной спуск на специальных санях — скелетонах без рулевого управления, в которых спортсмен лежит на животе головой вперед.