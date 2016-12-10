Президентом Федерации современного пятиборья Украины избран Игорь Панин

Мастер спорт международного класса, первій заместитель председателя Киевской городской организации ФСО «Динамо» Игорь Панин избран президентом Федерации современного пятиборья Украины, сообщает пресс-служба "Динамо".

За это решение проголосовало большинство делегатов отчетно-выборной конференции Федерации современного пятиборья Украины, которая состоялась в Киеве.

Во время конференции были приняты отчеты о деятельности организации за четыре года, а также отчеты главного и государственного тренеров о выступлениях сборных команд страны в соревнованиях 2012-2016 гг., избраны руководящие органы федерации, а также утвержден календарный план мероприятий на следующий год.

Геннадий Васильев, который в течение четырех лет возглавлял федерацию, на этот раз не стал выдвигать свою кандидатуру.

Современное пятиборье - один из ведущих видов спорта на сегодняшний день. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро серебро в соревнованиях мужчин завоевал Павел Тимощенко.