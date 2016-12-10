Львовское "Динамо" выиграло первый в истории Суперкубок Украины по водному поло

В бассейне киевского Дворца подводного спорта завершился розыгрыш первого в истории Суперкубка Украины по водному поло, в котором чемпион Украины харьковский "Слобожанец" проиграл обладателю Кубка страны львовского "Динамо" 6:6 (в серии пенальти - 6:5).

Судьба трофея в игре двух сильнейших команд Украины решилась в серии пенальти.

Харьковчане начали матч намного активнее и уже к середине первого периода выигрывали со счетом 3:0, а затем по ходу игры 5:2. Первая половина игрызавершилась со счетом 5:3 в пользу подопечных Сергея Колточихина. В третей 8-минутке львовяне сумели забить три мяча подряд и выйти вперед (5:6), но, в концовке периода, вновь пропустили - 6:6. А в заключительном четвертом периоде забитых голов, по мнению арбитров, не было. Дело в том, что львовяне забили седьмой гол, реализовав большинство в самом конце матча, но судьи его не засчитали решив, что мяч попал в ворота уже после финальной сирены. Тренер "Динамо" Алексей Шведов не стал оспаривать это решение, призвав своих игроков к спокойствию.

В серии пенальти более удачливыми оказались львовяне - 6:6 (6:5). Любопытно, что львовяне не забили второй пенальти в основной серии, где команды пробивали по пять бросков. И "Слобожанец" имел шанс выиграть матч, но игрок харьковской команды не услышал свистка, и не сумел вовремя пробить по воротам.