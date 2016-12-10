Биатлонистка Джима не смогла попасть в десятку сильнейших гонки преследования на этапе КМ

В словенской Поклюке завершилась женская гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где украинка Юлия Джима не смогла попасть в 10-ку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка финишировала на 11-м месте с отставанием от победительницы в 1 минуту 06,3 секунды. Наша спрортсменка допустила два промаха на последнем огневом рубеже, хотя до этого, благодаря идеальной стрельбе, шлда на 7-м месте.

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Еще одна украинская олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная заняла 27-е место, отстав от победительницы на 1 минуту 51,8 секунды (0 промахов). У Юлии Журавок 44-й результат - 2 минуты 59,4 секунды отставания, 1 промах.

Победу в гонке одержала немка Лаура Дальмайер, которая накануне выиграла и спринт - 30 минут 43,1 секунды, 2 промаха. Следом за ней финишировали Кайса Маккарайнен их Финляндии (16,7 секунды отставания и 2 промаха) и Ева Пушкарчикова из Чехии - 18,7 секунды отставания, 1 промах.

Этап Кубка мира в Поклюке завершится в воскресенье, 11 декабря, мужской и женской эстафетами.