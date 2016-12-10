Биатлонистка Меркушина выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Дутченко - индивидуальную гонку в юниорском Кубке IBU

Украинская биатлониста Анастасия Меркушина одержала вторую для себя победу на этапе Кубка IBU в Риднау, выиграв и спринтерскую гонку, после одиночного микста в паре с Артемом Тищенко, сообщает Федерация биатлона Украины.

Меркушина выиграла с преимуществом в 35 секунд на финише перед ближайшей преследовательницей. Украинка сегодня показалалучший ход на трассе (на 13 секунд быстрее второго места), идеальную точность и скорострельность (всего 0,2 секунды отставания от лучшего результата по времени пребывания на рубежах), что вылилось в блестящую победу с отличными шансами на итоговый успех и в гонке преследования.

Второе место в гонке досталось традиционной сопернице Насти еще начиная с соревнований девушек - Ульяне Кайшевой, а бронзу завоевала немка Каролин Хорхлер. Все три призера обошлись без штрафных кругов.

В свою очередь, Антон Дудченко завоевал свою первую значительную победу на международном уровне.

Сегодня в Ленцерхайде, на Юниорском Кубке IBU Дудченко, всего второй сезон выступающий на официальных международных стартах, блестяще справился с гонкой, выиграв с одной минутой штрафа 1.4 секунды у россиянина Кирилла Стрельцова, который допустил в стрельбе на одну ошибку больше. Третье место француза Феликса Пунье Коте.

Этой победой Дудченко сделал себе подарок к 20-летию, которое он отпразднует через неделю.