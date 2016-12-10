Украинские биатлонисты не попали в Топ-20 гонки преследования этапа Кубка мира

В Поклюке завершилась мужская гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, в которой три украинских биатлониста финишировали в третьем десятке спортсменов, сообщает официальный сайт соревнований.

Артем Прима финишировал 23-м и отстал от победителя на 2 минуты 22,8 секунды, еще на 2 секунды отстал Сергей Семенов (24-е место), а Дмитрий Пидручный отстал на 2 минуты 39,1 секунды - 30-е место. У всех украинцев по два промаха на огневых рубежах.

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Виталий Кильчицкий, который по итогам спринта должен был стартовать 60-м, не вышел на дистанцию.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад - 30 минут 27,4 секунды (0 промахов). В упорнейшей борьбе за 2-3-е места более удачливым оказался Эмиль Хегле Свендсен из Норвегии (6,0 секунды отставания от победителя, 0 промахов), который на 0,2 секунды опередил россиянина Антона Шипулина (1 промах).

Этап Кубка мира в Поклюке продолжится сегодня гонкой преследования у женщин, а завершится завтра, в воскресенье, мужской и женской эстафетами.