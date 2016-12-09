Биатлонистка Пидгрушная вошла в Топ-15 спринта на этапе Кубка мира

В словенской Поклюке завершилась женская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшей из украинок оказалась олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная, сообщает официальный сайт соревнований.

Как и в мужской гонке, состоявшейся несколькими часами ранее, в женской главным критерием успеха была точность на огневых рубежах. Тройку призеров составили спортсменки, которые ни разу не промахнулись на огневых рубежах.

Победительницей гонки стала Лаура Дальмайер из Германии, опередившая всего на 3,5 секунды Жюстин Бреза из Франции.

Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная, также не допустила ни одного промаха на дистанции, но по скорости уступила победительнице 55 секунд.

Спринт. Женщины.

1. Лаура Дальмайер (Германия, 0+0) 19:51.7

2. Жюстин Бреза (Франция, 0+0) +3.5

3. Марте Олсбу (Норвегия, 0+0) +21.3

4. Кайса Макарайнен (Финляндия, 0+1) +22.8

5. Франциска Хильдебранд (Германия, 0+0) 28.4

6. Анастасия Кузьмина (Словакия, 0+0) +30.7

…

15. Елена Пидгрушная (0+0) +55.8

28. Юлия Джима (0+2) +1:23.1

42. Юлия Журавок (0+0) +1:46.5

65. Ирина Варвинец (1+1) +2:31.9

82. Надежда Белкина (0+1) +3:14.2

97. Яна Бондарь (2+4) +3:52.1