Neue Zürcher Zeitung: Семь ответов о российском скандале с допингом

Об этом пишет Клаудия Рей в статье "Семь ответов о российском скандале с допингом", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

1. О чем идет речь в отчете МакЛарена, который будет опубликован сегодня?

Он должен прояснить вопрос о том, какие российские спортсмены принимали допинг в период между 2011 и 2015 годами, и помогало ли им в этом российское государство. Специальный следователь WADA, Ричард МакЛарен, представил отчет в пятницу в Лондоне.

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В первом отчете (июль 2016 г.) МакЛарен пришел к выводу, что в 2011-2015 гг. в России существовала управляемая государством допинг-система, а результаты были подделаны. Ожидается, что МакЛарен предоставит новые доказательства.

2. Почему WADA вели расследование?

Процесс запустил осведомитель. 12 мая бывший глава российской лаборатории допинг-контроля, Григорий Родченков, заявил в "Нью-Йорк Таймс", что подделал пробы российских спортсменов в Сочи по приказу российских спецслужб.

15 российских спортсменов, которые получили медали, принимали допинг в Сочи, сказал Родченков. Он ключевой свидетель. Он опасался российского государства, поэтому сейчас находится в Соединенных Штатах.

3. Что уже известно?

В первом отчете о расследовании МакЛарен предоставил доказательства того, что допингом в России управляет государство. В общей сложности в Сочи подделали 643 анализа.

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Кроме того, в московской допинг-лаборатории в течение многих лет исчезали положительные пробы. Министерство спорта России, вероятно, контролировало фальсификации.

4. Каких результатов можно ожидать?

Вероятно, МакЛарен подтвердит обвинения против России и предоставит другие доказательства государственной поддержки допинга. Предположительно также будут раскрыты имена спортсменов, использовавших допинг. О каких спортсменах идет речь, до сих пор не известно. Этой информации нет даже у Международного олимпийского комитета (МОК).

5. Что произойдет дальше?

Если окажется, что спортсмены принимали допинг, их ждет дисквалификация. Если систематический допинг касался целых ассоциаций, то снова необходимо будет принять решение о коллективных штрафах. Подобно российским спортсменам на Олимпийских играх, теперь запрет на участие в соревнованиях могут получить представители отдельных видов спорта. До завершения расследования пройдет еще много месяцев, или даже лет.

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6. Чем занимается Международный олимпийский комитет (МОК)?

По "делу России" МОК проведет два отдельных расследования. Комиссия во главе с Самуэлем Шмидом, в сотрудничестве с Ричардом Маклареном, главным следователем WADA, а также российской комиссией во главе с Виталием Смирновым, намерены изучить степень вмешательства в допинг-систему российского правительства, которое принимало Олимпийские игры 2014 в Сочи.

Другую комиссию возглавляет юрист и член МОК Денис Освальд. Комиссия занимается вопросом фальсификации допинг-тестов российских спортсменов во время игр в Сочи.

После первого доклада МакЛарена в июле, МОК решил полностью не исключать российских спортсменов из Олимпийских игр. Федерации должны были сами решить, какие из российских спортсменов могут участвовать. Оборонительная позиция МОК возмутила WADA. Близкие отношения Баха с президентом России Владимиром Путиным неоднократно подвергались критике.

7. Что русские говорят об обвинениях?

Владимир Путин утверждает, что Россия строит "самую передовую антидопинговую программу в мире". Поэтому он требует отмены санкций в отношении российских спортсменов.

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Перед представлением доклада Россия вызвала еще большее недовольство. Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева была назначена председателем наблюдательного совета российского антидопингового агентства РУСАДА – без согласования с WADA.