Украинец Семенов занял 25-е место в спринте этапа Кубка мира

В словенской Поклюке стартовал этап Кубка мира по биатлону, где в первой гонке - мужском спринте, победу одержал француз Мартен Фуркад. Лучшим из украинцев стал Сергей Семенов, который финишировал на 25-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.

Главной особенностью этой гонки стала точная стрельба - ни один из Топ-6 спортсменов ни разу не промахнулся на огневом рубеже. Наивысшую скорость прохождения дистанции допазал француз Мартен Фуркад, который почти на 14 секунд опередил норвежца Йоханнеса Бё. Третье место на счету россиянина Антона Шипулина.

Лучший из украинцев - Сергей Семенов, занял 25-е место.

Спринт. Мужчины.

1. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) 23:11.7

2. Йоханнес Бё (Норвегия, 0+0) +13.7

3. Антон Шипулин (Россия, 0+0) +15.1

4. Эмиль Свендсен (Норвегия, 0+0) +20.9

5. Кантен Фийо Майе (Франция, 0+0) +27.0

6. Симон Шемпп (Германия, 0+0) +29.5

…

25. Сергей Семенов (0+1) +1:18.1

39. Артем Прима (1+1) +1:39.3

46. Дмитрий Пидручный (1+2) +1:49.8

60. Виталий Кильчицкий (1+2) +2:13.6

81. Александр Жирный (1+2) +2:58.9