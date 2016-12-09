Более тысячи российских спортсменов уличили в махинациях с допингом, их покрывали спецслужбы – WADA

Об этом идет речь в расследовании канадского юриста Ричарда Макларена, возглавляющего независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA), результаты которого цитирует SkyNews.

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"Независимое расследование обнаружило, что более 1000 российских спортсменов, выступающих в 30 олимпийских и паралимпийских видах спорта, на зимних и летних играх получали преимущества от систематического использования допинга", - говорится в сообщении.

Согласно результатам расследования, в этом списке оказались 15 спортсменов-медалистов Игр в Лондоне и двое золотых призеров Олимпиады в Сочи, которые завоевали 4 медали.

Также поддельные пробы сдали 6 из 21 победителя Паралимпиады в Сочи.

Профессор Макларен опубликовал доказательства того, что в считавшихся безопасными бутылочках для анализа "грязные" образцы мочи подменялись "чистыми". Также были обнаружены пробы со смешанным ДНК и некоторые "физиологические невозможные" образцы.

Масштабный "институционный заговор" предположительно организовал министр спорта России при поддержке спецслужб.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.

Перед этим глава специальной антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о причастности властей РФ к созданию системы, которая покрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.