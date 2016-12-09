В Киеве завершился турнир по кросфиту среди военнослужащих

В Киеве состоялся Первый Всеукраинский турнир по функциональному многоборью (кросфит) среди военнослужащих ВСУ.

Соревновательная часть состояла из трех основных комплексов упражнений, которые команды выполняли эстафетным методом или командным.

В турнире приняло участие 14 команд, которые представляли все виды войск Вооруженных сил Украины и команда ветеранов АТО с особыми потребностями «Игры героев».

Тройку призеров составили команда Высокомобильных десантных войск-1 (третье место), команда Военной академии (г. Одесса) - второе место, и победители - команда Высокомобильных десантных войск-2.

Турнир состоялся при поддержке компании WOD sports RU которая предоставила весь необходимый инвентарь и оборудование для проведения турнира. А также, компании Power Pro и Strong Fit Brutto, которые подготовили подарки для всех участников. Компания Nanox поддерживала участников в течение мероприятия. Победители получили подарки от производителя военных экипировка A-line и сети военных магазинов Prof1 Group, а также термоодежду от компании Fahrenheit. Украинский производитель петлевых тренажеров Gym Air и компания GoFit также поддержала военнослужащих и презентовала подарки победителям и призерам.