Аникеев и Макаренкова стали чемпионами Украины по шашкам

В Днепре завершился финал Чемпионата Украины по шашкам-64 среди мужчин и женщин в классической программе, победителями которого стали Юрий Аникеев и Юлия Макаренкова, сообщил УНИАН вице-президент Федерации шашек Украины Леонид Бройтман.

В турнирах в Днепре ,которые проходили на базе шахматно-шашечного клуба имени Иосифа и Савелия Урихов, приняли участие все сильнейшие на сегодня спортсмены Украины,12- у мужчин и 10 - у женщин,завоевавшие это право в полуфиналах Чемпионата Украины.

Титул чемпиона Украины 2016 года в мужском турнире во второй раз подряд завоевал международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев,который в 11 турах набрал 16 очков(5 побед и 6 ничьих),на втором месте его земляк,харьковчанин, международный мастер Владислав Мазур , у которого на одно очко меньше.На третьем месте - спортсмен из Днепра , национальный мастер Владислав Антонович, в активе которого 13 очков.

В турнире у женщин чемпионкой Украины по шашкам-64 стала международный гроссмейстер из Харькова Юлия Макаренкова,набравшая в 9 турах 16 очков,серебро - у международного гроссмейстера Елены Короткой из Каменского Днепропетровской области и бронзу ,сенсационно завоевала 16-летняя спортсменка, кандидат в мастера спорта Анастасия Глушко из Харькова.

Чемпионы и призеры Чемпионата Украины по шашкам-64 завоевали право представлять Украину на Чемпионате мира,который состоится в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге с ожидаемым призовым фондом в 100 тысяч долларов США.

Кроме того, в программе финала Чемпионата Украины с 9 по 11 декабря предстоит определить чемпионов и призеров в турнирах по молниеносной игре и быстрым шашкам.

Интерес к турнирам подогревает то,что они проходили сразу после окончания Чемпионата Европы в Грузии,к участию в котором Международная федерация шашек (IDF) не допустила действующего Чемпиона Украины 2015 года из-за его высказываний в средствах массовой информации. Не помогли в этом вопросе и усилия по защите спортсмена со стороны Министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и спортивной общественности.

И Юрий Аникеев ,и другие ведущие спортсмены приехали на финал,чтобы вновь подтвердить свое реноме представлять Украину на международных стартах