Украинские биатлониcты опередили Россию и выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
14:57, 08 декабря 2016Другое
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Анастасия Меркушина и Артем Тищенко обогнали соперников из России более чем на 20 секунд.
Украинцы заняли первое место в Риднау / twitter.com/IBU_CUP
В Риднау (Италия) завершилась смешанная одиночная эстафета в рамках Кубка IBU которую выиграла сборная Украины, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинский дуэт Анастасия Меркушина - Артем Тищенко на 22 секунды опередил команду России. Третье место - у сборных Франции и Чехии, которые финишировали одновременно.
Позже состоялась смешанная эстафета с участием четырех спортсменов в каждой команде, которую сборная Украины завершила на 9-м месте.
Этак Кубка IBU в Риднау продлится до 11 декабря.
Кубок IBU - второе по значимости соревнование в мировом биатлоне после Кубка мира.
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