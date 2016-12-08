Украинские биатлониcты опередили Россию и выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

В Риднау (Италия) завершилась смешанная одиночная эстафета в рамках Кубка IBU которую выиграла сборная Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинский дуэт Анастасия Меркушина - Артем Тищенко на 22 секунды опередил команду России. Третье место - у сборных Франции и Чехии, которые финишировали одновременно.

Позже состоялась смешанная эстафета с участием четырех спортсменов в каждой команде, которую сборная Украины завершила на 9-м месте.

Этак Кубка IBU в Риднау продлится до 11 декабря.

Кубок IBU - второе по значимости соревнование в мировом биатлоне после Кубка мира.