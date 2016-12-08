На первом теннисном турнире-2017 из серии "Большого шлема" выступят четыре украинки

14:34, 08 декабря 2016
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Наши спортсменки попали напрямую в основной турнир благодаря высокому рейтингу. 

Свитолина выиграла у Гавриловой в четвертьфинале турнира в Китае / Reuters

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала список спортсменок, которые гарантированно получат место в основной сетке Открытого чемпионата Австралии - первого турнира года из серии "Большого шлема", сообщает официальный сайт организации

Помимо Элины Свитолиной, которая занимает 14-е место в мировом рейтинге, в список также вошли Леся Цуренко (57), Екатерина Бондаренко (69) и Екатерина Козлова (101). 

Список был составлен на основе последней версии рейтинга от 5 декабря. В турнире примут участие все сильнейшие игроки мира.

Первый супертурнир года состоится в Мельбурне с 16 по 29 января. 

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