На первом теннисном турнире-2017 из серии "Большого шлема" выступят четыре украинки

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала список спортсменок, которые гарантированно получат место в основной сетке Открытого чемпионата Австралии - первого турнира года из серии "Большого шлема", сообщает официальный сайт организации.

Помимо Элины Свитолиной, которая занимает 14-е место в мировом рейтинге, в список также вошли Леся Цуренко (57), Екатерина Бондаренко (69) и Екатерина Козлова (101).

Список был составлен на основе последней версии рейтинга от 5 декабря. В турнире примут участие все сильнейшие игроки мира.

Первый супертурнир года состоится в Мельбурне с 16 по 29 января.