На первом теннисном турнире-2017 из серии "Большого шлема" выступят четыре украинки
14:34, 08 декабря 2016Другое
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Наши спортсменки попали напрямую в основной турнир благодаря высокому рейтингу.
Свитолина и еще три украинки гарантировали себе участие в Australian Open / Reuters
Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала список спортсменок, которые гарантированно получат место в основной сетке Открытого чемпионата Австралии - первого турнира года из серии "Большого шлема", сообщает официальный сайт организации.
Помимо Элины Свитолиной, которая занимает 14-е место в мировом рейтинге, в список также вошли Леся Цуренко (57), Екатерина Бондаренко (69) и Екатерина Козлова (101).
Список был составлен на основе последней версии рейтинга от 5 декабря. В турнире примут участие все сильнейшие игроки мира.
Первый супертурнир года состоится в Мельбурне с 16 по 29 января.
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